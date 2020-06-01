» وزير التعليم العالي: مصاب كورونا ينقل العدوى لـ 4 أشخاص.

01 يونيو 2020 - 10:30 م

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن أن الأوبئة تمر بثلاث مراحل، حيث بدأت مصر بتسجيل عشرات الإصابات ثم وصل إجمالي الإصابات إلى 25 ألف إصابة.



وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «المصاب بكورونا قد ينقل العدوى إلى 3 أشخاص أو 4 وهو ما يستدعي ضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية بحيث يعتبر كل مواطن نفسه رقم صحيح في المعادلة»، مشيرا إلى أن توقعات أرقام الإصابات تأتي بناء على تحليل ودراسة الإصابات خلال المراحل الماضية.



وأشار إلى أن «مواجهة أي فيروس تعتمد على أمرين العثور على لقاح إما قطع دائرة الانتشار»، متوقعا الوصول إلى 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

