» هذا هو السبب الحقيقي لـ "الربيع الأمريكى"

01 يونيو 2020 - 10:20 م

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، أن ما يحدث داخل المجتمع الأمريكي يدل على وجود احتقان في النظام السياسي منذ تولي ترامب المسئولية .



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة « صدى البلد»، إن الأسباب وراء الفوضى عديدة منها ان الإدارة الأمريكية لم تتعامل بطريقة جيدة مع أزمة كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية والأكثر تضررا دائما يكون الأفقر أو أصحاب البشرة السمراء .

