ناشطة سعودية تحرض النساء على أمر صادم مع أزواجهن

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شهد القفازي
شهد القفازي
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شهد القفازي

أثارت ناشطة سعودية تدعى ?شهد القفازي? جدلا كبيرا في المملكة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوتها النساء في فيديو لها لترك أزواجهنّ والهجرة، قائلة: "لو زوجك قالك مافي عشاء اليوم، أتركيه أنتي أولا، ولو قالك أبوك ما احب كوسة على الكبسة، وماقدر اهتماماتك بالخضروات، أتركيه وهجي كندا".

وأضافت: "أنا أعيش وحدي حريتي، أعيش وأصك على روحي الباب، ولو صارلك شي روح أعالج، ترى الدكاترة اليوم ببلاش".

وأثار فيديو الناشطة السعودية، موجة غضب بين النشطاء في المملكة، حيث تصدر هاشتاج "شهد القفازي اخرسي" الترند على "تويتر"، مؤكدين أنها تدعوا إلى آراء شاذة، موجهين لها شتائم وانتقادات لاذعة.



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