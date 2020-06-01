ناشطة سعودية تحرض النساء على أمر صادم مع أزواجهن

محمد فضل
أثارت ناشطة سعودية تدعى ?شهد القفازي? جدلا كبيرا في المملكة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوتها النساء في فيديو لها لترك أزواجهنّ والهجرة، قائلة: "لو زوجك قالك مافي عشاء اليوم، أتركيه أنتي أولا، ولو قالك أبوك ما احب كوسة على الكبسة، وماقدر اهتماماتك بالخضروات، أتركيه وهجي كندا".
وأضافت: "أنا أعيش وحدي حريتي، أعيش وأصك على روحي الباب، ولو صارلك شي روح أعالج، ترى الدكاترة اليوم ببلاش".
وأثار فيديو الناشطة السعودية، موجة غضب بين النشطاء في المملكة، حيث تصدر هاشتاج "شهد القفازي اخرسي" الترند على "تويتر"، مؤكدين أنها تدعوا إلى آراء شاذة، موجهين لها شتائم وانتقادات لاذعة.
لاتظلمون البنت شوفو المقطع كامل ماقالت شي غلط وكل المقاطع الموجوده بتويتر محذوف اشياء كثير منها انا شايفه سنابها كامل وهذا جزء من اللي قالت :— shahad ? Alsadoun (@ssho751) May 31, 2020
ما قالت شيء غلط !
#شهد_القفاري_اخرسي pic.twitter.com/Wi2H3Qpryk
#شهد_القفاري_اخرسي— ???? (@YA9RA7) May 31, 2020
تخيلوا انحاش كندا واذا مسكوني وش سبب هربك؟ والله زوجي ما قدر اهتماماتي وحط كوسه بالكبسه والله ان يحجزون لي طيارة ويرجعوني مع شوشتي pic.twitter.com/f5sPXEXn6o
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