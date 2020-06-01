  • الإثنين 01 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

«الصحة»: 3 محافظات الأعلى في إصابات كورونا

شهد القفازي

ناشطة سعودية تحرض النساء على أمر صادم مع أزواجهن

دولار

الدولار يرتفع بشكل مفاجيء أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

بالأرقام.. بشرى سارة "كورونا" سينتهي خلال شهر

طبيب روسي عن الدواء المعتمد لكورنا: يساهم في سرعة الشفاء

الصحة

«الصحة»: تسجيل 1399 إصابة جديدة.. و46 حالة وفاة

كاف

"كاف" يرفض إلغاء دوري الأبطال ويحدد موعد الأدوار النهائية

وزيرة الصحة

«الصحة» تنشر ألف قافلة طبية بالمحافظات لتوزيع أدوية كورونا

حسام عاشور

الأهلي يعاقب حسام عاشور بسبب تركي آل الشيخ

محمد رمضان و شقيقته

أول تعليق لـ محمد رمضان بعد القبض على زوج شقيقته

توكل كرمان توجه رسالة قاسية للمنقلبين على أردوغان

توكل كرمان: الشعب الأمريكي "أحباب الله"

عبد الدايم : وزارة الثقافة تستعد ببرامج فنية تهدف الى نشر الوعي

الحياة السياسية

الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة
الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة
Advertisements

الطيب حسين

 عقدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اجتماع مع كل من الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية وعدد من القيادات الفنية والادارية بدار الاوبرا تلاه اجتماع اخر مع الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى واسماعيل مختار رئيس البيت الفنى وسامح بسيونى مدير فرقة مسرح المواجهة لمناقشة المشروعات الفنية التى سيتم تنفيذها بعد انحسار فيروس كورونا المستجد واستئناف الحياة الطبيعية فى مصر. 

وخلال الاجتماع ناقشت عبد الدايم دراسة استثمار وتجهيز المساحات المفتوحه في ساحات الاوبرا استعداداً لعودة النشاط ، واكدت على ضرورة تنفيذ برامج فنية وثقافية تهدف الى الارتقاء بالذوق العام ونشر الوعي بقضايا المجتمع وشددت على اهمية الالتزام باتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمه لضمان سلامة الجمهور والفنانين والعاملين حال استئناف النشاط مع ضرروة الحرص على الاستمرار في تقديم رسالة وزارة الثقافة الهادفة الى تشكيل الوعي والحفاظ على قيم المجتمع.

كما وجهت وزير الثقافة بتقديم انتاج مسرحى جديد يتناول قصص الكفاح المشرف للقوات المسلحة والشرطة وابطال الجيش الابيض فى مواجهة وباء كورونا والتصدى لتداعياته، مشيرة ان فن المسرح احد اشكال التعبير الصادق عن واقع المجتمع ، ووجهت بضرورة الحفاظ على النجاح الذى حققه مسرح الدولة خلال الفترة الماضية وقبل تعليق النشاط والذى تمثل فى الاقبال الجماهيرى على العروض وتعليق لافتة كامل العدد بما يعكس قدرة الفنون الجادة على جذب مختلف الشرائح الاجتماعية ، مؤكدة الاستعداد التام لاستئناف النشاط فور رفع الاجراءات الاحترازية المطبقة حاليا .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» التضامن : 1.321 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة في أول أيام شهر يونيو
» وزيرة الصحة تشدد على ضرورة توفر المستلزمات الطبية بالصيدليات
» العيار وصل لـ870 جنيهًا.. ننشر أسعار الذهب اليوم
» المحليات تنفذ حملات ضخمة لإزالة التعديات
» الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس غد الثلاثاء
» جامعة بكاليفورنيا: كورونا قد يستمر حتى نوفمبر المقبل
» الحكومة البريطانية تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا
» «الصحة» تنشر آخر بروتوكلات علاج مصابي كورونا
» الكونغو: تفشي جديد لوباء إيبولا ومصر ترسل مساعدات طبية
» قرار بتحديد موعد محاكمة سما المصري
» وفاة مدير مستشفى العيون للأطفال بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية