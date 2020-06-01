الأهلي يعاقب حسام عاشور بسبب تركي آل الشيخ

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الاهلى

عقاب

حسام عاشور

تركي آل الشيخ

قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، توقيع غرامة مالية على اللاعب حسام عاشور، بعد ظهوره في فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" دون موافقة النادي، والحديث عن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بما يخالف لوائح النادي.

وقرر الأهلي رفع تقرير بالتصريحات التي أدلى بها قائد الفريق ضد ناديه وبخصوص تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي ومستشار هيئة الترفيه السعودية، إلى لجنة التخطيط لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد قرر من قبل منع اللاعبين من الحديث في أي وسيلة إعلامية أو في مواقع التواصل الاجتماعي في ظل توقف كرة القدم حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن مدير الكرة قرر قبل أسبوعين منع اللاعبين من التحدث فى كافة وسائل الإعلام المختلفة بعدما منحهم فرصة كافية للظهور الإعلامى خلال فترة توقف النشاط الحالية.


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