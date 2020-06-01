قرار هام من المحكمة بشأن محاكمة سما المصري

حددت الداي?رة الا?ولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، جلسة 6 يونيو الجاري، لمحاكمة الراقصة الاستعراضية سامية ا?حمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها سما المصري، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

كان الناي?ب العام ا?مر بحبس المتهمة سامية ا?حمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مري?ية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع ا?لكترونية للتواصل الاجتماعي، وا?تيانها علانية ا?فعال فاضحة مخلة.

كما شملت التهم الموجة إليهان ا?علانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن ا?غراء بالدعارة ولفت الا?نظار ا?ليها، واعتداي?ها على مبادي? وقيم ا?سرية في المجتمع المصري وا?نشاي?ها وا?دارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية.

وأوضحت تحريات المباحث، أن ذلك جاء بهدف ارتكاب الجراي?م المذكورة، وبعرض ا?مر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات ا?مر بمدة خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.