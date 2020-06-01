الموت يخطف بطلة "عائلة مشاغبة جدًا"

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خطف الموت الفنانة السورية الشهيرة هيام طعمة، عن عمر ناهز 58 عاما بعد صراع مع مرض السرطان فى أحد مستشفيات هولندا.

هيام طعمة ولدت في 18 أغسطس 1961 بحلب، وتخرجت في دار المعلمات في سوريا، وحصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من باريس وعملت في التدريس.

ولدت هيام في حلب، وتخرجت في دار المعلمات في سوريا وحصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من باريس وعملت في التدريس، اشتركت مع دريد لحام في مسرحية "كاسك يا وطن" واتجهت إلى الغناء، كما مثلت في السينما في العديد من الأفلام والتي لا تخلو من أدوار الاغراء، اختفت بهدوء عن الفن مع نهاية تسعينات القرن العشرين.

ومن الأفلام المصرية التي شاركت فيها "غريب في الميناء"، و"هي والعملاق"، و"تمت أقواله"، و"انتبهوا أيها الأزواج"، و"عائلة مشاغبة جدًا".




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