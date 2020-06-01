وفاة فنان شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

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نشر المغنى والممثل الهندى على ظافر، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن فيه عن وفاة الملحن الهندى وجيد خان عن عمر يناهز 42 عاما إثر أزمة قلبية وبعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال على ظافر: "تأتي وفاة وجيد خان كصدمة. أتذكره كإنسان مفعم بالحيوية والسرور، وهو متحمس للغاية للموسيقى".

بينما كشف شقيق وجيد خان الممثل ساجد، عن تفاصيل وفاة شقيقه عبر موقع images.dawn قائلا: ان وجيد مات بالسكتة القلبية وكان مصابا بفيروس كورونا المستجد ولكن ليست هى سبب وفاته.

ويعد الفنان وجيد من أحد الملحنين المشهورين فى الهند وشارك شقيقه ساجد فى عديد من الاعمال الموسيقية حتى تعاونا سويا مع الفنان سلمان خان.



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