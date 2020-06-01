الحكومة توفر كمامة تستخدم لمدة شهر بـ 5 جنيهات فقط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن العمل يسير على قدم وساق لتوفير الكمامات القماش بأسرع وقت، بحيث تكون في متناول المواطنين، والتي يتم غسلها وإعادة ارتدائها لمدة نحو شهر، وسيكون سعرها بمتوسط 5 جنيهات يتحمله المواطن في سبيل قدرته على الحركة والتعايش.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، استهله بالترحيب بالدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية الذي انضم إلى الاجتماع، بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، «سائلاً الله أن يحفظ مصر وشعبها من هذا الوباء».

طالب أجهزة الدولة المختلفة بضرورة بذل قصارى جهدها والمتابعة بشكل يومي خلال فترة الأسبوعين المقبلين.

وشدد رئيس الوزارء، على ضرورة التعامل بمنتهى الصرامة والشدة، وضرورة متابعة المحافظين لانضباط المواطنين وسلوكياتهم فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة الطبية في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل الجماعي.