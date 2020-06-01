بشرى.. تراجع في أعدد المصابين بـ"كورونا" الأيام القادمة

01 يونيو 2020 - 04:41 م

توقع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن حركة المواطنين انخفضت بشكل ملحوظ خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك بفضل تطبيق الإجراءات الاحترازية في الدولة.

وقال وزير التعليم العالي في رسالة مصورة له اليوم: "إننا سنجني ثمار هذه الفترة بعد مرور 10 أيام بعد عيد الفطر المبارك، حيث نتوقع أن تتراجع أعداد إصابات فيروس كورونا نتيجة انخفاض حركة الزحام".

وأضاف وزير التعليم العالي: "أن المؤثر الرئيسي هو الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، وكيف يتبع الناس التدابير المفروضة".

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الأبحاث السريرية التي تمت منذ بدء رصد فيروس كورونا 50 بحثا من إجمالي 64 بحثا على مستوى قارة إفريقيا كلها.

