شقيقة محمد رمضان تعلق بعد القبض على عريسها من حفل الزفاف

01 يونيو 2020 - 04:27 م

في أول تعليق بعد القبض على عريسها في حفل الزفاف، نشرت إيمان رمضان شقيقه الفنان محمد رمضان مجموعة من صور حفل زفافها عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".

وعلقت إيمان رمضان علي الصورة قائلة : " الحمدلله .. الذى بنعمته تتم الصالحات ان شاء الله مع بعض العمر كله .. بحبك يا حس".

وكانت مباحث الجيزة قد ألقت القبض علي زوج شقيقة الفنان محمد رمضان لاقامته حفل زفافه أمس في فيلا بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات، قبل ان تقرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

وكان الفنان محمد رمضان احتفل بـ زفاف شقيقته إيمان على حسام حامد في إحدى فيلات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بحضور عائلته وأصدقائه المقربين.

وأثار فيديو تم تداوله من حفل الزفاف موجة جدل، خاصة في ظل إجراءات الحكومة بمنع التجمعات تخوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وكانت إيمان شقيقة محمد رمضان، عقدت قرانها على حسام حامد 17 مايو الجاري في حفل عائلي، واحتفلت بخطوبتها فبراير الماضي، وهي الشقيقة الوسطى لمحمد رمضان، وتعمل في مجال التجارة وبالتحديد في منتجات العسل.