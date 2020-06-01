  • الإثنين 01 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور أحمد الأنصاري

"الجُملة" التي دفعت محافظ الفيوم لإقالة مسؤول كبير

ملكة بريطانيا

الملكة إليزابيث تظهر مرتدية الحجاب بعد غياب طويل

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

بشرى.. تراجع في أعدد المصابين بـ"كورونا" الأيام القادمة

محمد رمضان رفقة زوجته وشقيقته وعريسها

شقيقة محمد رمضان تعلق بعد القبض على عريسها من حفل الزفاف

مآثر المرصفي

إصابة سادس إعلامية بـ"كورونا" خلال 48 ساعة

نهال نبيل

بعد رجاء الجداوي.. إصابة فنانة شهيرة ووالدتها بـ"كورونا"

ريال مدريد

ريال مدريد يصدم "ميسى" بهذا القرار

الزمالك

الزمالك يقترب من ضم نجم أول أغسطس

المخرج

مخرج شهير يعلن إصابته بكورونا: لينتبه كل من خالطني

ارشيفية

السياحة تعلن عن إجراءات جديدة لإعادة تشغيل الفنادق

وفاة مدير مستشفى العيون للأطفال بفيروس كورونا

آخر الأخبار

حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا
حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

وفاة برلماني سابق إثر إصابته بفيروس كورونا

#

وفاة الحالة الثامنة بين المعلمين بفيروس كورونا

#

وفاة أول فنان كويتي بفيروس كورونا

#

وفاة مسئول فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة

طبيب

مدير مستشفي

كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء في مصر الدكتور يحيى سعد، مدير مستشفى العيون للأطفال بالقاهرة، الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا القاتل، ليرتفع عدد الأطباء المتوفين في مصر إلى 33.

وكان عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إبراهيم الزيات، قد أعلن أن عدد وفيات الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا بلغ 32 وفاة، وعدد الاطباء المصابين 372، وذلك بعد وفاة الدكتور محمود السيد عبد الحليم الغزلاني، استشاري حميات القاهرة، والدكتورة صباح سعد فرج، بمحافظة الجيزة.

وتوفي أمس أيضا الدكتور ألبير جرجس، استشاري طب الأطفال في أسيوط، ومحمد فريد الجندي، أستاذ بمعهد القلب القومي ورئيس قسم القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة، وأحمد محمود أبو صادق، استشاري أنف وأذن وحنجرة، الذي توفي في مستشفى الصداقة بأسوان، وجمال أبو العلا استشاري الأمراض الباطنية، ورونز يسي مقار، استشاري أمراض النساء والتوليد ببني سويف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة مدير مستشفى العيون للأطفال بفيروس كورونا
» السعودية تسجل 1881 إصابة جديدة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة
» خالد عبدالغفار: إصابات كورونا في مصر تخطت 117 ألف
» ريال مدريد يصدم "ميسى" بهذا القرار
» صورة جديدة لـ "صلاح" بصحبه نجلته مكة
» قشرة الشعر .. تخلصي منها بهذه الوصفة البسيطة
» "كلوب" يتغزل في لاعبه محمد صلاح
» 572 مخالفة ارتداء كمامة أمس في القاهرة
» تغيرات جذرية بـ «الزمالك»
» الصحة: الجهاز المناعي للمصريين «مديانا براح» لعلاج كورونا
» الداخلية: القبض على 5178 شخصا مخالفا لقرار الحظر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:59 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية