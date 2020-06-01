إصابة سادس إعلامية بـ"كورونا" خلال 48 ساعة

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اصابة

كورونا

اعلامية

مآثر المرصفي

أصيبت الإذاعية مآثر المرصفي، مدير عام إذاعة الأخبار السابق لإذاعة "راديو مصر"، بفيروس كورونا؛ لتنضم بذلك إلى قائمة الإعلاميين المصابين بـ"كوفيد-19" خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

كانت صفحات العاملين في ماسبيرو قد نشرت خبر إصابة المرصفي، ومنهم صديقتها سحر، التي قالت في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أصيبت أختي وشقيقة روحي الإعلامية المحترمة الإنسانة النبيلة مآثر المرصفي بفيروس كورونا، وزملاء وأخوة أعزاء وعشرة عمر، ابتهل لله وأنتم معي في صلواتنا وختمات القرآن أن يشفيها ويرفع البلاء ويدحر الوباء".

يذكر أن 5 مذيعين ومذيعات أصيبوا أمس بفيروس كورونا منهم الإعلامية آية عبدالرحمن شاهين المذيعة بفضائية "إكسترا نيوز"، التي أعلنت أمس إصابتها، والإعلامية ريهام السهلي المذيعة بـ"إكسترا نيوز"، كما تم أيضا الإعلان عن إصابة المذيعة إلهام نمر من التليفزيون المصري بالفيروس.


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