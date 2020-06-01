وزير التعليم العالي يعلن عن رقم صادم للمصابين بـ"كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أنه من المتوقع أن تصل أعداد المصابين بـ" كورونا" إلي 40 ألف حتى يوم 10 يونيو ، لافتا إلي أنه تم توقع تطور أعداد المصابين في مصر قبل أسبوعين من حدوثها.

 وأضاف في تصريحات صحفية نشرتها " الموجز"  أنهم توقعوا  بناء علي أرقام مدروسة في الماضي والحاضر أن الأعداد يوم 24 مارس تصل فيها الحالات إلي 1000 حالة يوم 4 ابريل، و توقعنا يوم 29مارس أن تصل الحالات لـ 2000 حالة يوم 12 ابريل ، وتوقعنا يوم 20 ابريل أن تصل الحالات لـ 5000 حالة يوم 28 ابريل ، وتوقعنا يوم 23 ابريل أن تصل الحالات لـ 6000 يوم 2 مايو ، وتوقعنا يوم 25 ابريل أن تصل الحالات لـ 7000 حالة يوم 5 مايو ، وتوقعنا يوم 25 ابريل أن تصل الحالات لـ 8000 حالة يوم 8 مايو ، وتوقعنا يوم 26 ابريل أن تصل الحالات لـ 9000 حالة يوم 10 مايو ، وتوقعنا يوم 5 مايو أن تصل الحالات لـ 15000 حالة يوم 21 مايو ، وتوقعنا من يوم 5 مايو أن تصل الحالات لـ 20 ألف حالة يوم 28 مايو".

ولفت الوزير إلي أنه كان هناك حالة من الانخفاض في الحالات المصابة المبلغ عليها منذ 10 مايو وحتى 15 مايو ثم بعد هذا الانخفاض موجة جديدة من الزيادة، لافتا إلي أن التوقعات تشير إلي إمكانية وصول حالات المصابين إلي 30 آلف 4 يونيو و أن يصل العدد إلي 40 ألف من 10 يونيو حتى 13 يونيو.


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