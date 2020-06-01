» "كلوب" يتغزل في لاعبه محمد صلاح

01 يونيو 2020 - 01:19 م

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بثنائي الريدز محمد صلاح وساديو ماني.

وأكد كلوب أن اللاعبين القادمين من قارة أفريقيا دائمًا ما تكون وراءهم قصة كفاح كبيرة لا يمكن أن نرى مثلها هنا في إنجلترا.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية: "قرأت مقالًا عن تأثير محمد صلاح في العالم العربي، ووجدت أشياءً لا يمكن أن تصدق، انه أمر رائع حقًا".

وتابع: "جميع اللاعبين الأفارقة لديهم هذه القصة التي تقف خلفهم، وذلك يعني أنهم محفزون لأقصى درجة من أجل تحقيق النجاح وإثبات الذات".

واختتم: "إذا نظرت إلى ساديو ماني ورحيله عن منزله، ومحمد صلاح الذي كان يتنقل يومياً لمدة أربع ساعات ونصف من أجل التدريب، ليس لدينا مثل هذه القصص هُنا".