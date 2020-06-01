» 572 مخالفة ارتداء كمامة أمس في القاهرة

01 يونيو 2020 - 01:17 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة أمس من ضبط 572 مخالفة ارتداء كمامة ضمن الحملات الأمنية التي تشنها القوات الأمنية لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وتنوعت المخالفات بين 248 شخصا مخالفا لعدم ارتداء الكمامة وسحب ترخيص 324سيارة لعدم التزام قائديها بالقرار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي نصها عليها القانون.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارات احترازية لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد ومنها غرامة لعدم ارتداء الكمامة" الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة والبنوك وجميع وسائل النقل" تتراوح ما بين 50 جنيها إلى 4 آلاف جنيه أو الحبس أو كلاهما معا.