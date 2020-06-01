الكويت.. السماح لمساجد بإقامة الصلاة عدا الجمعة

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وكالات- الدويني فولي

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الكويت: إيقاف صلاة الجمعة بسبب كورونا

الكويت

مساجد

إصابات

حالات

فيروس كورونا



أعلنت السلطات المعنية في الكويت، اليوم الاثنين، أنه تقرر إعادة فتح أبواب بعض المساجد في البلاد أمام المصلين لأداء صلاة الجماعة عدا صلاة الجمعة، وذلك بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.


وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه بحسب القرار الصادر عن وزارة العدل، فإن السماح يشمل 906 مساجد مع التشديد على حظر استخدام مكتبات المساجد ودورات المياه ومنع إلقاء الدروس والحلقات الدينية.


وأوضحت الوكالة أنه سيتحدد، في وقت لاحق، أوقات فتح المساجد بعد تعقيمها، وفقا للاشتراطات الصحية، لمنع انتشار فيروس كورونا.


كما ذكرت أنه سيستمر غلق المساجد ذات الكثافة العالية، خاصة الموجودة في الضواحي السكنية والمناطق التجارية.

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