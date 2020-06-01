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الداخلية: القبض على 5178 شخصا مخالفا لقرار الحظر

الحياة السياسية

الداخلية
الداخلية
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متابعات- الدويني فولي

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قرار الحظر

مواطنين

أصدرت وزراة الداخلية، بياناً صحفياً، عن جهود الأمن لتنفيذ قرار حظر حركة المواطنين، المفروض من قبل الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفين لقرار حظر التجوال والتي أسفرت عن ضبط 5178 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين خلال 24 ساعة.

وقالت الداخلية في بيان لها: “فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية”.


وتابع البيان: “ضبط 5178 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين، وضبط 1565 سيارة مخالفة، ضبط 143 دراجة نارية مخالفة، ضبط 112 مركبة “توك توك” مخالفة، ضبط 293 محلا مخالفا لقرار الغلق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين”.

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