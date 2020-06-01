» فرق الهلال الأحمر تعقم وتطهر مؤسسات الدولة

01 يونيو 2020 - 12:28 م

تحت رعاية وزيرة النضامن الاجتماعي نفين القباج يستمر الهلال الأحمر المصري في تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) للأسبوع التاسع على التوالي من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.

قامت فرق متطوعي الهلال الأحمر بتقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 124 حملة تطهير وتعقيم لإجمالي 124 منشأة من المؤسسات ذات الدور الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.

ونظم الهلال الأحمر المصري 120 حملة موسعة استهدفت ا?عمال تنظيم جموع 24000 من

المواطنين المستحقين للمعاشات والعمالة غير المنتظمة المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة في المحافظات.

وتضمنت هذه الأعمال أيضا 201 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وا?همية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى ، استفاد منها 40200 مواطنا.

كما تدخل الهلال الأحمر بإجمالي 61 تدخل لإغاثة المناطق المصابة والمتضررة، بإجمالي 7359 مادة إغاثية.

نفذ تلك المهام 929 متطوع يوميا بإجمالي ساعات عمل 14684 ساعة على مدار الأسبوع.

وصرح الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري انه يتم تقديم الخدمات المختلفة من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والدعم الميداني للفرق المنفذة للمهام في كافة المحافظات من خلال 6780 متطوعاً تم تدريبهم على ذلك.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.