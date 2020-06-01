» التحالف العربي يعلن إسقاط طائرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط في جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، اليوم الاثنين: "قامت قوات التحالف اليوم الاثنين باعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط".

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، اليوم الاثنين: "قامت قوات التحالف اليوم الاثنين باعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط".

وأشار المالكي إلى "استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين".

وأشار المالكي إلى "استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين".

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المسلحين الحوثيين لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المسلحين الحوثيين لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".