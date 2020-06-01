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التحالف العربي يعلن إسقاط طائرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

عرب وعالم

طيران التحالف العربي
طيران التحالف العربي
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وكالات- الدويني فولي

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السعودية

اليمن

التحالف العربي

إسقاط

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط في جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، اليوم الاثنين: "قامت قوات التحالف اليوم الاثنين باعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط".


وأشار المالكي إلى "استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين".


وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المسلحين الحوثيين لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".


وشدد المالكي على أن هذه "الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلن عنها التحالف، وبدأت في 09 أبريل 2020 ولم تكن هناك أي استجابة".


ولفت المتحدث إلى أن مجموع الانتهاكات بلغ أكثر من 5000 اختراق باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وكذلك الصواريخ البالستية.

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