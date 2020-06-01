"ترامب" يصل إلى وزارة الخزانة من "البدروم"

01 يونيو 2020 - 11:49 ص

قال هاشم كريم عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري، إن ما تتعرض له الولايات المتحدة الامريكية في تلك الفترة موقف محزن جدًا لأن وفاة المواطن الأمريكي جورج فلويد تثير تداعيات خطيرة في الولايات المتحدة وتم إعلان حالة الطوارئ في 25 ولاية أمريكية.

وتابع "كريم" خلال مداخلة هاتفية من نيو جيرسي لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن لأول مرة في التاريخ أن يضطر الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض النزول مع حرس خاص الى "البدروم" للوصول الى وزارة الخزانة، وهذا لصعوبة خروجه من البيت الأبيض لوجود المظاهرات بسبب غضب وفاة جورج فلويد الذي مات على ايدي احد رجال الشرطة.

وأضاف أن هذه الحالة من الفوضى العارمة التي تجتاح شوارع واشنطن والكثير من الولايات بأمريكا قد تستمر لأيام اذا لم يتم التعامل مع الأمر بشكل مرضي لجميع الأطراف، لأن هذا الحادث العنصري تكرر لعدة مرات قبل ذلك.

وتمّ إعلان حظر التجوال في 25 مدينة بـ 16 ولاية، ومن أبرز هذه المدن سان فرانسيسكوو أتلانتا وشيكاغو وفيلاديليفيا وكولومبيا وناشفيل وسياتل، كما فُرض حظر تجوّل ليلي في ولاية كنتاكي.