» بشرى سارة من السياحة لأصحاب الفنادق

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متابعات- أمينة عبد العال

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السياحة

الفنادق

الاثار

ابتداء من اليوم الاثنين الموافق  1 يونيو سيتم السماح للفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة, العمل بنسبة  50 % من الطاقة الاستيعابية لها وذلك وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية،  أن نسب الإشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعد 25%، وفقا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية، مشيرا إلي أن متوسط نسب الإشغال بها خلال أيام عيد الفطر المبارك بلغت 8% في محافظة جنوب سيناء، و13% في محافظة البحر الأحمر،  و 25% في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، و 25% في محافظة الاسكندرية، و 4% في منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و 9% في محافظة القاهرة الكبرى.

و أكد مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أنه طوال فترة العيد كان هناك لجان فحص من قبل وزارة السياحة والآثار تقوم بالمرور بصفة مستمرة علي هذه الفنادق للتفتيش عليها والتأكد من تطبيقها لجميع الاشتراطات، منوها أن لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، سوف تستأنف أعمال التفتيش اليوم علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات وجاهزيتها لاستقبال الزائرين، حيث حصل قبل العيد عدد 78 فندقا  علي شهادة السلامة الصحية من إجمالي 172 فندقا كانوا قد تقدموا للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من قبل وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.


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