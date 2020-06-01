» وصول طائرة مساعدات طبية مصرية للكونغو الديمقراطية وزامبيا

إستمراراً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز " إليوشن " من قاعدة شرق القاهرة الجوية ، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا لمساعدتهما فى التغلب على فيروس كورونا .

حيث كان فى إستقبال طائرة المساعدات السفير المصرى بالكونغو ، والسيد / ريموند تشديا باتى نائب وزير الخارجية الكونغولى وعدد من المسئولين من جمهورية الكونغو الذين أعربوا عن إمتنانهم لدعم مصر الدائم للكونغو لتجاوز أزمة " كورونا " ، وأشادوا بقوة العلاقات التى تربط بين البلدين فى مختلف المجالات .