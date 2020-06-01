» وصول طائرة مساعدات طبية مصرية للكونغو الديمقراطية وزامبيا

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إستمراراً لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز " إليوشن " من قاعدة شرق القاهرة الجوية ، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا لمساعدتهما فى التغلب على فيروس كورونا .


حيث كان فى إستقبال طائرة المساعدات السفير المصرى بالكونغو ، والسيد / ريموند تشديا باتى نائب وزير الخارجية الكونغولى وعدد من المسئولين من جمهورية الكونغو الذين أعربوا عن إمتنانهم لدعم مصر الدائم للكونغو لتجاوز أزمة " كورونا " ، وأشادوا بقوة العلاقات التى تربط بين البلدين فى مختلف المجالات .


وعلى الجانب الآخر كان فى إستقبال طائرة المساعدات المتجة إلى زامبيا السفير المصرى والسيدة / إينونيا وينا نائب رئيس جمهورية زامبيا وعدد من المسئولين من الجانب الزامبى الذين أعربوا عن بالغ شكرهم الدائم لمصر قيادة وشعباً على وقوفهم بجوار الشعب الزامبى لتجاوز أزمة كورونا .


تأتى تلك المساعدات فى إطار جهود مصر الهادفة لمساعدة الدول الأفريقية الشقيقة على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها على شعوب القارة .

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