خبر سار من مرتضى منصور لجمهور الزمالك

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قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن الفريق سيعلن عن 3 صفقات جديدة بعد إتمام كافة التفاصيل.

وأضاف "منصور" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد" : "سنعلن عن 3 صفقات جديدة بعد إتمام كافة التفاصيل، واقتربنا من التعاقد مع ثنائي أجنبي".

وأكمل: "لو أقدر بيع رزاق سيسيه للاتحاد السكندري بدون مقابل سأفعل، لكن اللاعب لديه عرض بمليون ونصف مليون دولار لذلك طلبت 3 ملايين".


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