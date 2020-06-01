خبر سار من مرتضى منصور لجمهور الزمالك

محمد عبد الحارس
قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن الفريق سيعلن عن 3 صفقات جديدة بعد إتمام كافة التفاصيل.
وأضاف "منصور" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد" : "سنعلن عن 3 صفقات جديدة بعد إتمام كافة التفاصيل، واقتربنا من التعاقد مع ثنائي أجنبي".
وأكمل: "لو أقدر بيع رزاق سيسيه للاتحاد السكندري بدون مقابل سأفعل، لكن اللاعب لديه عرض بمليون ونصف مليون دولار لذلك طلبت 3 ملايين".
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