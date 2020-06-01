خبر سار من مرتضى منصور لجمهور الزمالك

01 يونيو 2020 - 11:26 ص

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن الفريق سيعلن عن 3 صفقات جديدة بعد إتمام كافة التفاصيل.

وأضاف "منصور" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد" : "سنعلن عن 3 صفقات جديدة بعد إتمام كافة التفاصيل، واقتربنا من التعاقد مع ثنائي أجنبي".

وأكمل: "لو أقدر بيع رزاق سيسيه للاتحاد السكندري بدون مقابل سأفعل، لكن اللاعب لديه عرض بمليون ونصف مليون دولار لذلك طلبت 3 ملايين".