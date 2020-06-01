» محافظ الشرقية: مبقاش فيه وقت للهزار

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إكسترا نيوز

الشرقية

كورونا

ممدوح غراب

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تحرير أكثر من 170 مخالفة لأشخاص لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وتم سحب تراخيص السيارات من البعض، معقبا: "مبقاش فيه وقت للهزار الكل لازم يلتزم، كورونا خطر يواجه العالم".

وأضاف "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنه تم توفير كمامات داخل مواقف السيارات بسعر 2 جنيه للكمامة، فضلا على أنهم تعاقدوا مع مصنعين لتوريد من 5 إلى 12 ألف كمامة يوميا.

وتابع: "المحافظة بها أكبر مدينة صناعية وهى العاشر من رمضان، ويتخطى عدد العمالة اليومية التي تدخل المحافظة 600 ألف نسمة، لافتا إلى أنه تم إيقاف الأسواق الرسمية، ولكنهم يواجهون مشكلة في التعامل مع الأسواق العشوائية".

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