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"البروكلي".. واق سحري لهذه الأمراض وأهمها السرطان

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البروكلي
البروكلي
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متابعات- أمينة عبد العال

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السرطان

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البروكلى

يعتبر البروكلي من الخضراوات التي تحرص الكثير من السيدات علي تواجده في مطبخها خاصة مع طبق السلطة أو الخضار المسلوق.

وكشفت الأبحاث الجديدة عن فوائد صحية متعددة له ولها قدرة سحرية علي علاج الكثير من الأمراض أو الوقاية منها لقدرته علي تعزيز مناعة الجسم، حيث تساعد مادة السولفورافين الموجودة به في منع الخلايا السرطانية عن طريق إطلاق إنزيمات مضادة للأكسدة وإزالة السموم التي تحمي من المواد المسرطنة لذلك مع تناولها تنخفض نسبة الإصابة بالسرطان.

كما أكدت الأبحاث أن البروكلي له تأثيرات مضادات للميكروبات ويتم تناوله لمحاربة الهربس والتهاب الكبد الوبائي سي وفيروسات الأنفلونزا كما أنه يعزز المناعة ضد " كورونا".


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