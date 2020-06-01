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"الوطنية للصحافة" تعلن ضوابط علاج الصحفيين من كورونا

الحياة السياسية

كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
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متابعات- الدويني فولي

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علاج

ضوابط

الوطنية للصحافة

فيروس كورونا

عين شمس التخصصي

أرسلت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، إلى رؤساء المؤسسات الصحفية الضوابط والمعايير اللازمة للبروتوكولات الطبية التي عقدتها مع المركز الطبي لسكك حديد مصر ومستشفى عين شمس التخصصي، لتقديم الخدمات الطبية للزملاء مصابي فيروس كورونا، لنشرها في أماكن واضحة بالمؤسسة وإخطار العاملين بها.

وبحسب بيان، تضمنت الضوابط ما يلي:


1- موافاة الهيئة الوطنية للصحافة بتقرير طبي معتمد من المؤسسة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأزمة ورئيس الإدارة الطبية بشأن الحالة الطبية يؤكد احتمال إصابته بفيروس كورونا بدرجة كبيرة وليست أعراض عادية أو لمجرد إجراء كشف للاطمئنان، وإرساله لأمين عام الهيئة.


2- إصدار خطاب معتمد من الهيئة موجهًا لإحدى الجهات الموقع معها البروتوكول لاستقبال الحالة واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.


3- من يرغب في إجراء مسحة للاطمئنان في حالة عدم الإصابة وعدم صدور تقرير طبي من لجنة الأزمة، يتحمل الزميل 80% «800 جنيه» من قيمة إجراء المسحة وتتحمل الهيئة الوطنية للصحافة 20%.


4- في حالة ثبوت إيجابية الإصابة واحتجاز المريض في المستشفى أو مكان العزل، تتحمل الهيئة كامل تكلفة العلاج.


5- سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها الإخطار والتوجه إلى المستشفى والإجراءات الطبية وتكون المتابعة المستمرة بين رئيس إدارة الأزمة في المؤسسة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة المكلف بمتابعة المؤسسة.


6- لا تشمل الرعاية المنصوص عليها في البروتوكولات الطبية أسر العاملين.

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