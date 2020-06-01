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ظهور غريب للملكة إليزابيث بعد إغلاق البلاد

عرب وعالم

الملكة إليزابيث
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متابعات- أمينة عبد العال

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بريطانيا

الملكة إليزابيث

الخيول

للمرة الأولي تظهر الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانية منذ إغلاق البلاد قبل 10 أسابيع بسبب تفشي فيروس"كورونا" المستجد وظهرت وهي علي ظهر حصان في قلعة وندسور، وترتدي منديلا ملونا علي رأسها مع سترة وقفازات .

والملكة البالغة من العمر 94 عاما تم تصويرها خلال عطلة نهاية الأسبوع وهي علي ظهر حصان في المقر الملكي المفضل لها و هي قلعة وندسور، دون أن تصطحب أي من حراساها أو مساعديها إلي الإسطبلات، كإجراء احترازي لتجنب عدوي "كورونا" حسبما نشرت " ديلي ميل " البريطانية.

وتعد الملكة من المولوعين بسياقات الخيول وركوبها وإن كانت لم تعد تمارس هذه الرياضة كما كانت سابقا .



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