إصابة رئيس وزراء أرمينيا وعائلته بفيروس كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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اصابة

فيروس كورونا

رئيس وزراء أرمينيا

قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في بث مباشر على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن نتائج فحوصه الخاصة بفيروس كورونا جاءت إيجابية، أي إنه مصاب بالفيروس.

وأضاف باشينيان: "لم تظهر علي أي أعراض.. قررت أن يُجري لي فحص، إذ قررت خوض المواجهة". مؤكدا أن أسرته بالكامل أصيبت أيضا بالعدوى.


وسجلت جمهورية أرمينيا، البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، حتى الآن 9402 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و139 وفاة.

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