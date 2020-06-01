إصابة رئيس وزراء أرمينيا وعائلته بفيروس كورونا

01 يونيو 2020 - 10:49 ص

قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في بث مباشر على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن نتائج فحوصه الخاصة بفيروس كورونا جاءت إيجابية، أي إنه مصاب بالفيروس.









وأضاف باشينيان: "لم تظهر علي أي أعراض.. قررت أن يُجري لي فحص، إذ قررت خوض المواجهة". مؤكدا أن أسرته بالكامل أصيبت أيضا بالعدوى.







