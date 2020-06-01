سر مقاطعة "حتحوت" لمداخلة مرتضى منصور

01 يونيو 2020 - 10:44 ص

رفض الإعلامي هانى حتحوت، تجاوزات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فى حق زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق.

وكان زكي عبدالفتاح ، قال خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي، هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن النادي الأهلى حصل على لقب نادي القرن، مثل نظيره ريال مدريد، عن طريق معايير خاصة.

وأكمل أن سبب اشتعال الأزمة فى الوقت الحالى هو رغبة مرتضى منصور فى الظهور أمام الجماهير بالمدافع عن حقوق الزمالك التى أهدرت بسبب الرؤساء السابقين للقلعة البيضاء.

تصريحات زكي عبدالفتاح، أثارت حفيظة رئيس القلعة البيضاء، الذى أجري مداخلة ببرنامج الماتش، ليرد على المدرب السابق للفراعنة، إلا إن هانى حتحوت، رفض إكمال المداخلة، بسبب انفعال مرتضى منصور، رئيس الزمالك.