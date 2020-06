طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إسرائيل بالتوقف عن الحديث عن ضم أراض فلسطينية، معتبرا أن أي خطوة أحادية من جانب تل أبيب ستمثل ضربة قوية لعملية السلام.

Continued Israeli talk of annexing Palestinian lands must stop. Any unilateral Israeli move will be a serious setback for the peace process, undermine Palestinian self determination & constitute a rejection of the international & Arab consensus towards stability & peace.