» خلاف ناري بين سعد الصغير ونقيب الفنانين.. والسبب حسن حسني

01 يونيو 2020 - 10:31 ص

زخرج المطرب سعد الصغير عن صمته للرد على الهجوم الذي تعرض له من بعض الفنانين بعد انتقاده لهم لغيابهم عن جنازة الفنان حسن حسني. وقال سعد، في تصريحات صحفية: "أنا محضرتش الجنازة عشان أكون بطل، وكنت زعلان فعلا من غياب الفنانين بس في ناس عندها ظروف فعلا.



وأضاف: أنا مضايق إن الناس بتكتب إن مفيش حد جه، الأستاذ أشرف عبد الباقي، وأوس أوس، وبيومي فؤاد كلموا أستاذ منير مكرم وإحنا راجعين وكانوا عاوزين يحضروا وأستاذ أحمد السقا نفس الكلام".



ووجه الصغير ، رسالة للفنان أشرف زكي نقيب الفنانين بعد هجوم الأخير عليه قائلا: "أستاذ أشرف أنا رسالتي كان لفنانين كلهم وموجهتش لحضرتك انتقاد شخصي عشان تهاجمني".

