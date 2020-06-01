أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة كولن ولايبزيج، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الألماني.
وتستعرض "المصريون" مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:
الدوري الألماني:
كولن - لايبزيج، الثامنة والنصف مساء، عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 5.
دوري روسيا البيضاء :
مينسك - سلوتسك، الخامسة مساء، عبر قناة sport 1 ukraine
الدوري التشيكي:
إف سي برنو - دوكلا براج، السابعة مساء، عبر قناة ct sport
ظهر11:58 ص
فجر
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