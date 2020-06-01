أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

01 يونيو 2020 - 10:05 ص

تقام اليوم، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة كولن ولايبزيج، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الألماني.

وتستعرض "المصريون" مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:

الدوري الألماني:

كولن - لايبزيج، الثامنة والنصف مساء، عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 5.

دوري روسيا البيضاء :

مينسك - سلوتسك، الخامسة مساء، عبر قناة sport 1 ukraine

الدوري التشيكي:

إف سي برنو - دوكلا براج، السابعة مساء، عبر قناة ct sport