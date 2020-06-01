أول ظهور لشقيقة "رمضان" وزوجها

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متابعات- محمد إبراهيم

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ظهور

رمضان

فرح

افراج

نشر حسام حامد زوج شقيقة الفنان محمد رمضان صورة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وظهر في الصورة بجوار زوجته شقيقة الفنان محمد رمضان، وذلك بعد الإفراج عنه من قسم شرطة الشيخ زايد ثان بعد ضبطه أثناء الزفاف لمخالفة قرارات الحكومة الخاصة بمنع التجمعات لمواجهة كورونا.

يذكر أنه تم ضبط زوج شقيقة الفنان محمد رمضان لإقامة حفل زفافه في فيلا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي الذي يعد مخالفا لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات.

وتم القبض على حسام حامد "العريس" لمخالفته إجراءات الدولة الوقائية لمواجهة جائحة كورونا بمنع إقامة حفلات الزفاف والتجمعات، وتم اقتياد زوج شقيقة رمضان إلى قسم الشرطة.



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