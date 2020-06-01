"الحديدي": إحنا مش هنسكت وكله بالقانون

01 يونيو 2020 - 09:11 ص





عقبت الإعلامية لميس الحديدي، على تصاعد الإصابات والوفيات، قائلة: "رسالتي لكل الناس حاسب على نفسك فأنت كمواطن أول طريق الوقاية والكمامة لم تعد رفاهية بل باتت أسلوب حياة".



وأضافت عبر برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الكمامة مهمة لتقليص معدلات العدوى وبالتالي التزامك بها لابد أن ينبع من خوفك على نفسك وليس بسبب الغرامة أو المخالفة لحمايتك.



وتابعت: "لو عاز ما تحميش نفسك وتترك نفسك للقدر دي مشكلتك أنت حر ،لكن هتضرنا مش هنسكت ،مش بس هندفعك غرامة لكن هيتم محاكمتك بالقانون ،كل حاجة هتم بالقانون، أنتمش بتضر نفسك بس بتأذي خمسة حواليك ،كورونا خطر حقيقي".

