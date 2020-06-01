"الديهي": في جريمة شروع في قتل أمام المصالح الحكومية

01 يونيو 2020 - 09:03 ص





انفعل الإعلامي نشأت الديهي، من تأجير بعض المواطنين الكمامة أمام المصالح الحكومية لاشتراط عدم الدخول بدونها، معقبًا: "في كارثة بتحصل، الفهلوة مش في كل حاجة".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، قائلا: "من يقوم بتأجير الكمامة ومن يقوم باستئجارها يرتكبون جريمة شروع في قتل الآخرين بفيروس كورونا".



وناشد الإعلامي المواطنين بالتخلص من الكمامات بطريقة آمنة، حتي لا يتسببوا في نقل العدوي إلى غيرهم.

