  • الإثنين 01 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

خبر سار من مرتضى منصور لجمهور الزمالك

كامل الوزير

"الوزير": تلتزم بالكمامة تدخل المحطة تخالف أسلمك لشرطة

نفين جامع

وزرة الصناعة عن الكمامة القماش: "متجربة فرنسا أخدتها"

الإعلامي عمرو أديب

"أديب": مفيش حد هزر مع الأسد إلا وتعور

مرتضى منصور

سر مقاطعة "حتحوت" لمداخلة مرتضى منصور

رئيس وزراء أرمينيا

إصابة رئيس وزراء أرمينيا وعائلته بفيروس كورونا

الدكتور أحمد كريمة

كريمة: هذا الشخص يحرم عليه دخول المسجد

الإعلامي خالد أبو بكر

إعلامي: "يونيو سيكون الأسوأ في مصر"

شاحنة

بالفيديو.. شاحنة ضخمة تهاجم المتظاهرين في أمريكا

قرقاش

"قرقاش": يجب أن يتوقف هذا الحديث فورا

"ترامب" في المخبأ الرئاسي خوفا من اقتحام البيت الأبيض

عرب وعالم

الرئيس الامريكي
الرئيس الامريكي
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

كورونا يحاصر "ترامب" في البيت الأبيض

#

ترامب يعترف بالتزامه الحجر الصحي الذاتي في البيت الأبيض

#

ميلانيا ترامب تحتفل بـ"الكريسماس" في البيت الأبيض

#

البيت الأبيض: الخلاف بين "ترامب" و"ميلانيا" مثل أي زوجين

الشرطة

ترامب

البيت الأبيض

جورج فلويد

لجأت قوات الأمن إلي حماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قبو محصن خوفا من تطور الأحداث واقتحام البيت الأبيض من المتظاهرين في محيطه، خاصة بعد تجاوزهم الحاجز الأمني المحيط به.

و ظل الرئيس في المقر المحصن لفترة من الوقت ثم صعد إلى الدور العلوي انتظارا للأحداث ولم يتم الإعلان ما إذا كانت زوجته السيدة الأولي ميلانيا ترامب وابنهما بارون قد كانا برفقته في القبو أم لا.

وأشاد الرئيس ترامب بالخدمة السرية التي يتلقاها من قواته الخاصة ومؤكدا أنه يشعر بالأمان بالرغم من ما يحدث خارج أسوار البيت الأبيض.

ووصف ترامب في تعليقاته المتظاهرين باللصوص والبلطجية ما جعل المتظاهرين يقتحمون السياج  والحراس ولم يلتزموا بحظر التجول الذي تم فرضه علي واشنطن من الساعة 11 مساء أمس حتى السادسة صباح اليوم.

ويشهد محيط البيت الأبيض الآن حالة من الكر والفر بين قوات الأمن والمتظاهرين في صورة لم يعتادها الأمريكيون بالتزامن مع المظاهرات ضد عنف الشرطة وعنصريتها ضد السود والذي أدى لمقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وصول طائرة مساعدات طبية مصرية للكونغو الديمقراطية وزامبيا
» محافظ الشرقية: مبقاش فيه وقت للهزار
» "البروكلي".. واق سحري لهذه الأمراض وأهمها السرطان
» شاهد.. لحظة انفجار مركبة فضائية بأمريكا
» ظهور غريب للملكة إليزابيث بعد إغلاق البلاد
» قداس عيد دخول السيد المسيح إلى مصر بحضور البابا
» "الوطنية للصحافة" تعلن ضوابط علاج الصحفيين من كورونا
» خلاف ناري بين سعد الصغير ونقيب الفنانين.. والسبب حسن حسني
» أمام كاميرات التليفزيون.. محتجون يسرقون متجر مجوهرات
» محمد رمضان في قسم الشرطة بسبب شقيقته
» "ترامب" في المخبأ الرئاسي خوفا من اقتحام البيت الأبيض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية