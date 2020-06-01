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أمام كاميرات التليفزيون.. محتجون يسرقون متجر مجوهرات

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إيمان هاني

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لوس أنجلوس

روسيا اليوم



عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد لحظات سرقة بعض المحتجين الأمريكيين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لمتجر مجوهرات أمام كاميرات المراسلين الذين يغطون الاحتجاجات لمحطاتهم.

وظهر المحتجون وهم يقتحمون المتجر ويزيلون خزائن العرض ويفرغون الدروج، بينما تضرر باب المتجر بشكل واضح، وتقاسم اللصوص غنائمهم خارج المتجر، بحسب روسيا اليوم.

واندلعت موجة من الاحتجاجات، يوم الثلاثاء الماضي، بعد يوم من مقتل جورج فلويد، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وفوضى ومشاجرة وعمليات نهب .

وبدأت المظاهرات بعد مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما في مدينة مينيابوليس، يوم الإثنين، بعد عرض مقطع فيديو يظهر فيه شرطي وهو يضع ركبته على رقبة جورج لنحو 10 دقائق.
شاهد الفيديو..

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