» هاني رمزي يكشف سرا محزنا عن محمد هنيدي ويطلب الدعاء له

01 يونيو 2020 - 08:43 ص

كشف الفنان هاني رمزي سرا محزنا لمحبي الفنان محمد هنيدي كاشفا عن إجرائه لعملية جراحية.



و أوضح الفنان هاني رمزي عن الأسباب الحقيقية لغياب الفنان محمد هنيدي عن جنازة الفنان الراحل حسن حسني.



وتعرض هنيدي لهجوم شرس بسبب غيابه ، قبل أن يزيل "رمزي" النقاب عن سر غياب هنيدي بشكل غير مباشر.



ونشر "رمزي" صورة لهنيدي وعلق قائلا: ألف سلامة عليك يا صحبي وخروجك بالسلامة من العملية الجراحية.



وبعدها اعترف هنيدي أنه كان يجري عملية جراحية في القلب لتركيب دعامتين في وقت متزامن مع جنازة حسن حسني.

