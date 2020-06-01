» هاني رمزي يكشف سرا محزنا عن محمد هنيدي ويطلب الدعاء له

أحمد عادل شعبان
كشف الفنان هاني رمزي سرا محزنا لمحبي الفنان محمد هنيدي كاشفا عن إجرائه لعملية جراحية.
و أوضح الفنان هاني رمزي عن الأسباب الحقيقية لغياب الفنان محمد هنيدي عن جنازة الفنان الراحل حسن حسني.
وتعرض هنيدي لهجوم شرس بسبب غيابه ، قبل أن يزيل "رمزي" النقاب عن سر غياب هنيدي بشكل غير مباشر.
ونشر "رمزي" صورة لهنيدي وعلق قائلا: ألف سلامة عليك يا صحبي وخروجك بالسلامة من العملية الجراحية.
وبعدها اعترف هنيدي أنه كان يجري عملية جراحية في القلب لتركيب دعامتين في وقت متزامن مع جنازة حسن حسني.
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