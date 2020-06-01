ما علاقة قذاف الدم .. بكري يرد علي نبأ إصابته بكورونا

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مصطفى بكرى

الإبراشي

الأولى

كورونا



رد النائب مصطفى بكري،علي نبأ إصابته وعائلته بفيروس كورونا المستجد ،قائلا:" أنا كنت مع أحمد قذاف الدم بتكلم معناه بشأن الأوضاع في ليبيا، فوجئت بأن شقيقي محمود يخبرني بأن صفحات الإخوان نشر خبر إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف بكري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة ، المذاع بفضائية "الأولي "مع الإعلامي وائل الإبراشي، بأن عناصر جماعة الإخوان مرضى بالكذب ونشر الشائعات وهدم الوطن.

وتابع:"لابد أن نعلم أننا أمام مؤتمرون تهدف إلى نشر الرعب بين المصريين وتشويه كافة مؤسسات الدولة من أجل هدمها..دول مرضى بالأكاذيب وتزييف الحقائق ، ليس لديهم وعى ولا فكر ولا منطق".

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