» مرتضى: الأهلي يستحق لقب نادي القرن

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نادي القرن

احمد مرتضى منصور

كشف أحمد مرتضى منصور - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك - عن رأيه في قضية نادي القرن ومن يستحقها.

وقال "مرتضى" في لقاء تلفزيوني: الأهلي يستحق لقب نادي القرن وكذلك الزمالك يستحقه ، ولا مشكلة مع الأهلي ، المشكلة مشكلة حقوق .

وأضاف: لا نريد تحويل الأمر لخناقة واللائحة التي تم على أساسها الاختيار غير واضحة .. فمثلا حين قرأتها وجدت نقطة تقول إن من يحصل على السوبر الأفريقي يحصل على نقطة بينما من يحصل على رابع مجموعته في دوري أبطال أفريقيا يحصل على نقطتين وهو أمر عجيب.

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