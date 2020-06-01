إعلامي: "يونيو سيكون الأسوأ في مصر"

01 يونيو 2020 - 08:19 ص

أكد الإعلامي خالد أبو بكر أن مصر ستمر بفترة صعبة خلال الشهر الجاري بسبب فيروس كورونا، قائلا: "شهر يونيو سيكون الأسوأ بشأن زيادة عدد الحالات المصابة".



وأضاف "أبو بكر"، من خلال برنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، أن الامتحان الآن عبارة عن مدى إمكانية الأجهزة الطبية ووزارة الصحة من استيعاب الحالات الجديدة المصابة بالفيروس".



وتابع: "ده سؤال هيحاسبنا عليه التاريخ وضمائرنا، هل الأجهزة والمستشفيات جاهزة للمواطن العادي البسيط؟، وهي تستطيع استيعاب كل حالات كورونا؟".

