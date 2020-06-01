"أديب": مفيش حد هزر مع الأسد إلا وتعور

01 يونيو 2020 - 08:16 ص





عقب الإعلامي عمرو أديب، على حالة ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "مفيش حد هزر مع الأسد إلا وتعور، والناس اللي مأخدتش بالها أخدت على دماغها.. الله حق".



وطالب"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بتشكيل لجنة للتقصي ومساعدة الحالات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتطلب المساعدة لإصابتهم بالفيروس.



وناشد الإعلامي المواطنين بارتداء الكمامة، معقبا: "الكمامة كنز لا يفنى"، منوها بأن هناك دراسة صينية تشير إلى ضرورة ارتداء الكمامة في المنزل.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.

