مصطفى بكري يفجر مفاجأة مدوية عن إصابته بـ كورونا

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مصطفى بكرى

كورونا

نفى الكاتب الصحفي مصطفى بكري حقيقة ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "بكري" في سلسلة تغريدات: اكاذيب الاخوان لاتتوقف ، شائعاتهم تؤكد أنهم بلا أخلاق ، أن يصل أحدهم ويطلق شائعة عن إصابتي بالكورونا فهذا دليل وضاعتهم ، سأتقدم غدا ببلاغ الي النيابه العامه ضد مروجي هذه الأخبار ، وسيلقون العقاب الرادع ،والخميس القادم سأكون علي الهواء مع عودة برنامجي حقائق واسرار علي صدي البلد.

وأضاف: اسهل شيء ان تطلق شائعات وتتهم سين او صاد بالكورنا ، هؤلاء الكذابين يجب محاسبتهم ، انها لعبة تصفية الحسابات ، الجهات المعنيه لابد أن تلقي القبض علي أمثال هؤلاء.

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