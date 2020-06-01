وزرة الصناعة عن الكمامة القماش: "متجربة فرنسا أخدتها"

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نيفين جامع

الكمامة



أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنهم كانوا حريصين على عدم تصدير أي كمامات للخارج إلا بعد توفير احتياجات الداخل.

وأضافت "نيفين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأنهم حصلوا على مواصفة معتمدة من وزارة الصحة للكمامة القماش، مؤكدة أن هناك إقبال من جانب المصانع على إنتاجها.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن الكمامة القماش صالحة للاستخدام المتكرر، حيث يمكن استخدامها 30 مرة، وتغسل يوميا لتعقيمها، وستطرح بـ 5 جنيه، معقبة: "حريصين على إنتاج منتج جيد".

وأشارت إلي أن الكمامة التي ستصنع في مصر، سبق وأن تم توريدها لفرنسا، متوقعة طرحها خلال أسبوع، معقبة:" متجربة وفرنسا أخدتها وستحمي من الإصابة".

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