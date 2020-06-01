» تسريب رسالة صوتية لرجاء الجداوي من داخل العزل: الموضوع خطير

01 يونيو 2020 - 07:43 ص

سربت وسائل إعلام مصرية رسالة للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا".



وقالت رجاء في الرسالة المسربة: نا الحمد لله صحتي اتحسنت الحمد لله، هو بس نفسي شوية قصير شوية عشان كدة مابقدرش أتكلم كتير".



وأضافت الفنانة من داخل مقر العزل الصحي: "لكن الحمد لله على كل شيء، أنا بطمن الناس، الدولة عاملة حاجة عظيمة جدا جدا، ويا ريت الناس تخاف عشان من خاف سلم".



وتابعت: "لازم يعرفوا إن الموضوع صعب أوي، وإن العلاج مكلف أوي على الدولة، ومع زيادة الحالات ممكن الدولة اقتصاديًا بعد كدة ماتقدرش توفر العلاج".



واختتمت: "خافوا الموضوع صعب أوي أوي، وشكرًا لكل من سأل عني ودعالي، ألف شكر".

