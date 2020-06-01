  • الإثنين 01 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:44 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

خبر سار من مرتضى منصور لجمهور الزمالك

كامل الوزير

"الوزير": تلتزم بالكمامة تدخل المحطة تخالف أسلمك لشرطة

نفين جامع

وزرة الصناعة عن الكمامة القماش: "متجربة فرنسا أخدتها"

الإعلامي عمرو أديب

"أديب": مفيش حد هزر مع الأسد إلا وتعور

مرتضى منصور

سر مقاطعة "حتحوت" لمداخلة مرتضى منصور

رئيس وزراء أرمينيا

إصابة رئيس وزراء أرمينيا وعائلته بفيروس كورونا

الدكتور أحمد كريمة

كريمة: هذا الشخص يحرم عليه دخول المسجد

الإعلامي خالد أبو بكر

إعلامي: "يونيو سيكون الأسوأ في مصر"

شاحنة

بالفيديو.. شاحنة ضخمة تهاجم المتظاهرين في أمريكا

قرقاش

"قرقاش": يجب أن يتوقف هذا الحديث فورا

كريمة: هذا الشخص يحرم عليه دخول المسجد

الحياة السياسية

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بعد عيد الفطر

#

روائي سعودي شهير: أمنيتي تقطيع هذا الشخص حتى الموت

#

الشوباشي: هذا الشخص هو سبب اعتناقي للإسلام

#

مفتي السعودية محذرا: هذا الشخص مفسد وخبيث

المحور

أحمد كريمة

جيهان لبيب

هنأ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، المسلمين بعودة افتتاح المسجد الأقصى، والمسجد النبوي.

وأوضح "كريمة"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أن عودة المساجد في مصر ترجع إلى وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

واقترح كريمة أن يتم تعليق تنبيهات على أبواب المساجد قبيل افتتاحها، إذا كان إنسان يحمل مرضا معديا فيحرم عليه دخول المسجد، مؤكدًا أنه يجب توعية المواطنين قبل فتح المساجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وصول طائرة مساعدات طبية مصرية للكونغو الديمقراطية وزامبيا
» محافظ الشرقية: مبقاش فيه وقت للهزار
» "البروكلي".. واق سحري لهذه الأمراض وأهمها السرطان
» شاهد.. لحظة انفجار مركبة فضائية بأمريكا
» ظهور غريب للملكة إليزابيث بعد إغلاق البلاد
» قداس عيد دخول السيد المسيح إلى مصر بحضور البابا
» "الوطنية للصحافة" تعلن ضوابط علاج الصحفيين من كورونا
» خلاف ناري بين سعد الصغير ونقيب الفنانين.. والسبب حسن حسني
» أمام كاميرات التليفزيون.. محتجون يسرقون متجر مجوهرات
» محمد رمضان في قسم الشرطة بسبب شقيقته
» "ترامب" في المخبأ الرئاسي خوفا من اقتحام البيت الأبيض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية