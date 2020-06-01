كريمة: هذا الشخص يحرم عليه دخول المسجد

01 يونيو 2020 - 07:32 ص

هنأ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، المسلمين بعودة افتتاح المسجد الأقصى، والمسجد النبوي.



وأوضح "كريمة"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أن عودة المساجد في مصر ترجع إلى وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة.



واقترح كريمة أن يتم تعليق تنبيهات على أبواب المساجد قبيل افتتاحها، إذا كان إنسان يحمل مرضا معديا فيحرم عليه دخول المسجد، مؤكدًا أنه يجب توعية المواطنين قبل فتح المساجد.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.

