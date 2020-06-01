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أشرف زكي

أشرف زكي يهاجم سعد الصغير بسبب جنازة حسن حسني

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أشرف زكي يهاجم سعد الصغير بسبب جنازة حسن حسني

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انتقد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، المطرب الشعبي سعد الصغير لهجومه على الفنانين لغيابهم عن تشييع جنازة الفنان الراحل حسن حسني قائلاً: « سعد الصغير يقول ما يريد، وعمري ما شوفته في عزاء أحد، وكم عدد الجنازات التي شارك فيها سعد الصغير ؟».
وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أن الموضوع زاد عن حده في وسائل الإعلام والصحافة بعد جنازة الفنان حسن حسني ، معقبًا: «مش هنصور مسلسلات نتشتم، نصور مسلسلات نتشتم.. هناك أناس معينة نفسها أوصياء علينا».

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