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إسرائيل تعتزم هدم 200 منشأة لفلسطينيين في القدس

عرب وعالم

القدس
القدس
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المصريون ووكالات

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تعتزم إسرائيل، هدم 200 منشأة تجارية وصناعية لفلسطينيين وسط مدينة القدس حتى نهاية العام الجاري.
جاء ذلك على لسان كمال عبيدات، رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس (غير حكومية)، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، مساء الأحد.
وأوضح عبيدات، أن "بلدية القدس أُخطرت بموافقة لجنة التخطيط بالحكومة الإسرائيلية على إخلاء وهدم نحو 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة حتى نهاية العام الجاري".
وأضاف: "تعتبر هذه المنشآت خاصة لتصليح المركبات، بالإضافة لمحلات تجارية ومطاعم، وهي من أكثر المناطق الحيوية في القدس".
وأوضح عبيدات أن "هذا القرار هدفه السيطرة على المنطقة الصناعية الوحيدة الخاصة بالفلسطينيين في مدينة القدس، ضمن إطار مساعيها لتغيير ملامح وهوية المدينة وتهويدها".
من جانبه، قال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة "حماس"، في بيان، إن هذا القرار "غطرسة صهيونية يأتي في إطار تفريغ مدينة القدس من مقدراتها الحيوية".
وتصادر السلطات الإسرائيلية مساحات شاسعة يملكها فلسطينيون في القدس، بدعوى أنها "أراضي دولة"، أي أن ملكيتها تعود للدولة.
ومنطقة "وادي الجوز" تقع وسط مدينة القدس، إذ أنها لا تبعد سوى عشرات الأمتار عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة من المدينة.
وبحسب منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية الحقوقية، فقد هدمت إسرائيل منذ عام 2004 ما يصل إلى 1007 منشآت سكنية وصناعية وتجارية في مدينة القدس، بدعوى عدم وجود ترخيص أو بزعم أن ملكيتها تعود للدولة . -

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