» إسبانيا.. إعلان تمديد حالة التأهب حتى 21 يونيو

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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأحد، "تمديدا أخيرا حتى 21 حزيران/ يونيو المقبل، لحالة التأهب التي تسمح بتقييد حركة الأشخاص خلال فترة رفع العزل التدريجي في البلاد، بسبب فيروس كورونا.
وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي، "لا نزال بحاجة إلى تمديد أخير لمدة 15 يوما لحالة التأهب، التي كان يفترض أن تنتهي في 7 يونيو".
وأشار إلى أن "البلاد على وشك الوصول إلى برّ الأمان عبر الخروج من العزل بالكامل".
ويفترض أن يصادق مجلس النواب، الأربعاء، على هذا التمديد لأسبوعين، وهو السادس منذ بداية العزل.
ويمكن أن تعول حكومة الأقلية على امتناع حزب كاتالوني انفصالي عن التصويت وعلى دعم القوميين الباسك، الذين أبرم رئيس الوزراء الاشتراكي اتفاقات معهم، السبت.
وفي 15 أيار/مايو الجاري، حاول سانشيز تمديد هذا التدبير الاستثنائي لمدة شهر حتى نهاية يونيو، إلا أنه أُرغم على خفض طلبه إلى أسبوعين لتأمين دعم حزب ليبرالي في البرلمان.
وسمحت حال التأهب التي أُعلنت، في 14 آذار/مارس الماضي، للحكومة بتعزيز صلاحياتها في بلد تسوده اللامركزية وبالحدّ من تحركات الأشخاص أثناء العزل الأكثر تشددا في العالم، وحاليا خلال فترة رفع العزل التدريجي.
وإسبانيا بين الدول الأكثر تضررا جراء الوباء بتسجيلها أكثر من 286 ألفا و308 إصابة، توفي منهم 27 ألفا، وتعافى 196 ألفا و958.
وبدأت في الأسابيع الأخيرة عملية رفع إجراءات العزل على مراحل والتي يُفترض أن تنتهي أواخر يونيو المقبل، أو في أبعد تقدير مطلع تموز/ يوليو المقبل، حسب المناطق.
وحتى انتهاء الإغلاق، لا يحق لسكان إسبانيا الخروج من مناطقهم. -

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